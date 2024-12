Em discurso, Milei promete que inflação será uma 'lembrança ruim' na Argentina

O presidente argentino, Javier Milei, prometeu, nesta terça-feira (10), que a inflação será "uma lembrança ruim" para os argentinos, em um discurso por ocasião do primeiro aniversário de seu governo ultraliberal, marcado por sucessos econômicos, mas com um custo social elevado.

Ele também garantiu que, durante a recém-assumida presidência semestral do Mercosul, bloco co-fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, buscará "aumentar a autonomia dos integrantes do organismo diante do resto do mundo".