A prefeitura de Viamão, na Região Metropolitana, confirmou nesta quarta-feira (13) que o vínculo contratual com a Coleturb será quebrado em breve. A empresa, que é responsável pela coleta de lixo, atua na cidade desde 2023, mas o Executivo relata que há seis meses registra problemas na prestação do serviço. De acordo com a assessoria do Município, a prestadora vai ser notificada judicialmente nos próximos dias sobre a intenção de rescisão contratual.