Serviço do Dmae pode deixar 37 localidades sem água nesta quarta-feira em Porto Alegre

ETA Menino Deus abastece áreas das zonas leste e sul de Porto Alegre. Luciano Lanes / PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre vai executar uma manutenção programada nesta quarta-feira (11). O conserto na Estação de Tratamento (ETA) Menino Deus poderá deixar 37 localidades da Capital sem água ou com baixa pressão nas torneiras.

O serviço de manutenção começa às 8h30min, com previsão de conclusão durante o período da tarde. Caso a falta d’água se confirme, o fornecimento vai ser retomado de forma gradual.

Podem ser afetados moradores de bairros das zonas sul, leste e central (veja lista abaixo).

De acordo com o Dmae, as equipes vão atuar no sistema de dosagem de produtos químicos, localizado na saída do canal de água filtrada. A parada da ETA pode forçar o desligamento temporário das Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats).

O andamento do serviço deve ser atualizado, em tempo real, nas redes sociais do Dmae (@dmaepoa, no X e Instagram, e /DmaePortoAlegre no Facebook).

O Dmae adverte que, depois de paradas longas, a água retorna com coloração e gosto alterados devido ao arraste de partículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Nesse caso, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar na opção 2 do Sistema 156.

Bairros e localidades que podem ficar sem água nesta quarta-feira