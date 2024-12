Cataratas do Iguaçu registram volume de água cinco vezes maior do que o normal; veja vídeo

As Cataratas do Iguaçu, localizadas no oeste do Paraná, atingiram uma vazão de 7,7 milhões de litros por segundo por volta das 10h desta segunda-feira (9), de acordo com o monitoramento hidrológico automático da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Esse volume é cinco vezes superior à média usual, que é de 1,5 milhão de litros por segundo. As informações são do portal g1.

Apesar do aumento significativo, a passarela das cataratas e todos os passeios no lado brasileiro continuam funcionando normalmente, conforme informou a Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional do Iguaçu. Por questões de segurança, a passarela é geralmente interditada quando o fluxo se aproxima de 10 milhões de litros por segundo.

No lado argentino, entretanto, a passarela de acesso permanece fechada para os visitantes desde sábado (7), sem previsão de reabertura. Os demais acessos na região continuam disponíveis.

O aumento do volume nas cataratas é atribuído às chuvas intensas que ocorreram ao longo do leito do Rio Iguaçu, que nasce próximo a Curitiba e atravessa o Paraná no sentido leste-oeste, passando pelas quedas situadas na fronteira entre Brasil e Argentina.