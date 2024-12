Museu de Arte do Rio Grande do Sul vai reabrir com exposição sobre a enchente 

Margs estava fechado para visitação desde maio. Renan Mattos / Agencia RBS

Sete meses após ser atingido pela enchente, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) irá reabrir nesta sexta-feira (6). O anúncio foi divulgado pelo governo do Estado nesta quarta (4). Para marcar a retomada das atividades, a exposição Post Scriptum – Um Museu como Memória entrará em cartaz.

A solenidade de abertura está marcada para as 14h, contando com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Cultura, Beatriz Araujo. O evento será fechado para convidados e imprensa.

A partir das 15h, a exposição será aberta ao público, com entrada franca. A mostra aborda os impactos da enchente e realça os esforços para a recuperação do acervo e da estrutura do Margs.

Em maio, o térreo da instituição foi inundado, com o nível da água atingindo dois metros no interior do prédio. Segundo balanço do Margs, cerca de 4 mil itens do museu foram atingidos, o que representa quase 70% do acervo composto por aproximadamente 5,8 mil peças.

Para a recuperação do museu, o governo ressalta que foi necessário investimento de R$ 5,6 milhões. O recurso é proveniente de patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), de investimentos diretos do orçamento da Secretaria da Cultura, da Defesa Civil e de doações.

Conforme a Sedac, a instituição também buscou financiamento via Lei Rouanet para dar continuidade às ações de restauro e modernização do espaço.