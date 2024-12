O Instituto Filhos reuniu personalidades em prol da causa da adoção

O Instituto Filhos, presidido por José Otávio Carlomagno e com as atenções da fundadora da entidade Shirlei Omizzolo, realizou, dia 26, o jantar de Ação de Graças. A reunião filantrópica ocupou o Di Paolo Lourdes e contou com a participação do filósofo Gilmar Marcílio. Para esta edição, Diego Boufleur, Eduardo Sassi, Gilnei Soares, Henri Ruffato, Jaime Lorandi, Julio César Chiappin, Max Maciel Filho, Patrick Mezzomo, Samuel de Oliveira e Vanderlei Donde foram os patronos do evento que teve organização de Eriseth Flores.