Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Santo de Casa Apaixonada pela terra natal São Francisco de Paula, a jornalista Zíngara Pinto, nunca perde tempo em divulgar para seus seguidores os projetos incríveis que a cidade oferece. Com a coluna ela compartilhou o calendário das propostas culturais que anualmente leva multidões para desfrutar dos cenários e das artes que ganham palco por lá. A primeira ação, o São Chico Beatles Festival, ocorrerá entre os dias 17 e 19 de janeiro, nos domínios do Lago São Bernardo. Já, no mês de fevereiro, nos dias 1 e 2, será realizada a etapa gaúcha do Campeonato de Jetski. Em março, receberão o talento de Toyo Bagoso, que programa no período de 21 a 23, levar para aquelas plagas seu Mississipi Delta Blues Festival.

Agatha Evangelista elegeu o branco para as celebrações de início de ano com alto astral e energias renovadas

Calendário Vera Vanin segue festejando 2025. Nesta quinta-feira, dia 2, ela celebra oficialmente seu ano novo particular com a passagem de mais uma data querida.

Mônica Rossi, Ivete Maria de Oliveira e Débora Locatelli, felizes com o encontro que rendeu mais um capítulo para o Podcast Diretíssima, conduzido por Débora e Mônica com a inspiradora história da fundadora da Docivete

Pente fino



O hairstylist Jefferson Hoffmann engata o ano novo com uma série de novidades. Depois de 22 anos atuando com sucesso e reconhecimento de público na Serra gaúcha, ele se prepara para dirigir a programação do curso de formação para cabeleireiros na Beauty Education Academy, em Passo Fundo. Por aqui, entre outros projetos, o fã-clube do profissional poderá encontrá-lo com agenda personalizada no Tronca Corporate.