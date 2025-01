Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Réveillon Persona festejada em toda a região, a querida Elenir Sebben vai celebrar a virada do ano em um bucólico cenário em Garibaldi. Desta vez, trocou o Uruguai pela serenidade da conhecida cidade gaúcha para reunir amigos e festejar com seu reconhecido estilo. Além dos familiares, a notável anfitriã recepcionará um grupo liderado pelo amigo de longa data, o artista visual Sergio Lopes e seu companheiro, o psicólogo Filipe Maciel, o casal Jair André Basotti e Karen Letti e o artista plástico Vitor Hugo Senger.

Providencial



A medica caxiense Fernanda Ronchetti que acabou de assumir o cargo de Delegada Seccional do Cremers, em Caxias do Sul, resolveu espairecer neste hiato de festas, desembarcou com a família em modo off na charmosa Jurerê Internacional. Tem como parceira de passeio, a filha Catarina Ronchetti Grillo, e a mana Gabrielle Ronchetti Manozzo. Engata 2025 plena e cheia de projetos.