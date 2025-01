Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Bernardo e Bruna Tessari Balen com Leonardo Wisintainer Balen e Pietro Tessari Balen, em família, celebraram o Natal em sintonia com os festejos de final e começo de ano Melisa Boz / Divulgação

Dono de um espírito criativo e intrépido, Leo Zanotto, mix de empresário e dee jay, contou para a coluna que já está no aquecimento e no garimpo de repertório para mais uma edição do projeto festivo Beats Remember. A ideia de Zanotto é, além de reunir o fã-clube das nostálgicas baladas, sacudir a agenda e a estrutura do Café de La Musique na noite de 30 de março. Cristina Rizzotto, a promoter oficial, já está à postos.

Bruna Baumgarten, vestiu um look com o brilho das cores que nortearão as energias positivas de 2025 para imprimir charme extra a sua presença no camarote da balada de Natal do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

A bela Catarina Ronchetti Grillo protagonizou um rasante na cena festiva que anima as caras da nova geração e encantou a amiga aniversariante Maria Eduarda Dal Pizzol Cristiano de Oliveira / Divulgação

Beatriz Dreher Giovannini, persona que é referência na Serra gaúcha, esteve em foco no quadro “Belezas da Terra” do programa “É de Casa”, da TV Globo, sábado.

Neste último episódio do ano da série televisiva, a apresentadora Juliana Sana, que mergulha em histórias femininas no agronegócio, apresentou Beatriz, a Bita, conhecida como a Dama do Vinho que revelou o processo da produção do espumante da Vinícola Don Giovanni. A entrevistada bento-gonçalvense, além ser festejada produtora de bebidas sofisticadas ao lado do marido, Ayrton Giovannini, é também desde sempre uma forte incentivadora e fomentadora das artes plásticas gaúchas.

Letícia Vens e Leila Ramos da Silva, na vibração da cor vermelho, se divertiram na noite de Natal que sacudiu a pista do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Afrânio e Noemia Basso, donos de uma vitalidade ímpar seguem no circuito internacional para bajular a família do filho, Rogério Almeida Basso. Em novembro estiveram ao redor de Rogério, radicado em Weston, na Flórida, e foi o centro das atenções pela celebração de seus 50 anos. Com uma reunião dos colegas de high school e universidades do Equador, Orlando, Texas, California e Nova York, os anfitriões Rogério e Helena e as filhas Franceska e Mikaela festejaram. Ainda na vibração da festa de arromba do filho, Afrânio Basso, ao acordeon, surpreendeu Noemia com uma festa pré-aniversário de casamento deles com direito aos cenários da República Dominicana.

Em ritmo de festa, Gustavo Marchi e Deise Castro capitanearam a Tardinha, no NIX, dia 21, para o início da temporada de verão no Complexo Fabbrica Emerson Pereira / Divulgação