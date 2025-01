Rodri se incomoda após Cristiano Ronaldo alegar injustiça contra Vini Jr: "Ele sabe como funciona"

O meia espanhol Rodri, vencedor do prêmio Bola de Ouro, ficou incomodado com a opinião de Cristiano Ronaldo sobre a tradicional premiação da revista francesa France Football. Após o português dizer que o brasileiro Vinícius Júnior deveria ter sido o ganhador, o jogador do Manchester City o rebateu em entrevista ao jornal AS, da Espanha.