Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Ensolarados



A turma da Serra que estiver em temporada de férias pelo Litoral Norte, poderá conferir a agenda de eventos que agitam a Praia da Guarita, em Torres. Amanhã, a jornalista, apresentadora e DJ Katia Suman, acompanhada pelo filho, o também DJ Bruno Suman, apresentarão a festa Baila Comigo, às 19h, que marcará a estreia da festa fora da capital gaúcha em clima de pré-réveillon.

Já, no dia 10 de janeiro, uma sexta-feira, às 20h, o cantor Fabiano La Falce performará clássicos contemporâneos na terceira edição da Notte Italiana, com produção de San Lopez. O receptivo seguido de jantar homenageará os 150 anos da imigração italiana no Brasil e no Rio Grande do Sul.