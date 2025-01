Veja quem brilhou na cena social na chegada do Ano-Novo

Brilhantes, Nicole Kranz incentivou seu amado, Marcos Paulo Magalhães, comandante do projeto Punta Verano, uma das festas mais hypadas da temporada de Ano-Novo, em Punta del Este, no Uruguai Felipe Gaieski / Divulgação

Caixa de som



A turma clubber que circula pela terrinha e segue sintonizada no clima das festas de início de ano, pode preparar o figurino para invadir a pista e os camarotes do Café de La Musique que reabrirá as portas na próxima sexta-feira. O dono da casa, Saulo Zanotto reservou para apresentar no endereço o projeto Happy New Feelings. A função do conhecido anfitrião será promover uma balada, com casting do mano dele, o DJ Guz Zanotto, a fim de evocar novas energias para 2025 e levará à cena o repertório dos DJs Buri, Dhiego Correa e Pablito.

Elton e Karen Panizzon esbanjaram carisma e boas energias para a chegada de 2025 com o carinho de Daniel e Veronica Chies Arquivo Pessoal

O artista plástico Vitor Hugo Senger e Igor Bittencourt acolhidos pela família da amiga Elenir Sebben, na festa de Ano-Novo Arquivo Pessoal

Novo ciclo



A oncologista Janaína Brollo ainda reverbera na onda das celebrações de Ano-Novo. No dia 2, ela comemorou a passagem da data querida com os afagos extras do marido, o mastologista Maximiliano Kneubil, e da filha deles, Victoria Brollo Kneubil, no litoral catarinense.

De branco, Jair André Basotti e a médica Karen Letti deram boas-vindas ao Ano-Novo cercados de notáveis amigos Arquivo Pessoal

O médico Fabio Letti dividiu a agenda da virada do ano entre Garibaldi e o Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves Arquivo Pessoal

Papel fundamental



O coordenador do Museu dos Capuchinhos e artista visual, Christian Rech de Lima, que recentemente encerrou com êxito a exposição Ensaio Sobre Esquecimento com curadoria da arquiteta Daniela Possamai, faz mais. Para dar início a agenda do ano no MusCap, ele convocou o professor Cláudio da Costa para ministrar uma oficina de papel artesanal. A imersão com práticas e técnicas manuais a partir de fibras naturais e materiais reciclados ocorrerá entre os dias 13 e 17 deste mês, das 14h às 17h. Mais informações sobre inscrições e programação do curso, interessados podem conferir pelo WhatsApp (54) 3220-9565.

Valeska Poletto e Gabriel Giordani, diretamente da América do Norte, promoveram um rasante na Serra gaúcha para abraçar familiares nas festas de fim de ano Arquivo Pessoal