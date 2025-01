Coreia do Sul: justiça emite novo mandado de prisão para presidente Yoon Suk Yeol

O promotor-chefe da agência, Oh Dong-woon, justificou a decisão de não compartilhar a validade do mandado argumentando que tais informações são sensíveis, pois a agência e a polícia contemplam maneiras de executá-lo com sucesso. Mandados de detenção na Coreia do Sul geralmente duram sete dias, mas podem ser estendidos para cerca de 10 dias.