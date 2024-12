Banda Tributo a Tim Maia é atração na Festa de Natal do Vivacidade, em Caxias

A apresentação do Tributo a Tim Maia ocorrerá às 16h. Tributo a Tim Maia / Divulgação

Segunda edição da Festa de Natal do Poesia de Rua ocorre no dia 14 de dezembro, das 15h às 18h, na Rua Irma Valiera, entre as ruas Dr. Bozano e Teixeira Mendes, no bairro São Pelegrino. A entrada é gratuita.

A programação conta com apresentação da banda Tributo a Tim Maia, às 16h. O primeiro show da banda ocorreu um mês após o falecimento do cantor, em abril de 1998. Composta por importantes nomes do pop brasileiro, tem como vocalista Tonho Crocco.

No sábado, também haverá o projeto “Pequenos Jornalistas do CAE”, em que as crianças atendidas pelo Serviço de Convivência CAE Ampliando Horizontes, do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, registram o evento com fotos e entrevistas. A programação também contará com food trucks e a presença do Papai Noel.