Com drag queen e rolê gamer, Polenta Comedy Club divulga atrações de dezembro

No mês de dezembro não vão faltar atrações para garantir as gargalhadas do público caxiense. Além do fenômeno 4 Amigos, neste domingo (8), no Ginásio do Sesi, a agenda do Polenta Comedy Club também movimenta a cena da comédia na cidade.

Já nesta quinta-feira (5), o Guri da Farmácia, interpretado por Diego Capela, sobe ao palco com o show Descontrolado. A ideia é fazer o público rir por meio de histórias engraçadas e situações cômicas vividas no dia a dia como balconista de farmácia.

Na sexta (6), Silvetty Montilla, lendária drag queen e humorista, se apresenta no Polenta. A artista reúne mais de 85 mil seguidores em seu canal no YouTube e participou do elenco do grupo Terça Insana, stand up comedy que percorreu diferentes cidades do Brasil durante dois anos. Fez também dublagem no seriado Super Drags da Netflix e participou de uma edição do canal Portas do Fundo.

No fim do mês, no dia 20 de dezembro, ocorre mais uma edição do Rolê Gamer Play Hard Party. Durante a noite, videogames ficam espalhados pela casa de comédia e os participantes são convidados a participar de campeonatos de FIFA 24 e Mortal Kombat 11 no telão, valendo prêmios. Também rolam brincadeiras interativas, música e Pocket Session com o DJ Marlin Play Hard e beer pong com os participantes. Para participar dos campeonatos, os interessados devem preencher o formulário online nestes links a seguir FIFA 24 e Mortal Kombat 11.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla. O espaço fica localizado no Pavilhão 2 da Rua Marechal Floriano, 1.083, no bairro São Pelegrino.

Confira a agenda completa do Polenta Comedy Club