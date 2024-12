Fenômeno do humor nas plataformas digitais, stand up "4 Amigos" é atração em Caxias do Sul

A apresentação ocorre no Ginásio do Sesi, às 19h. @dantas_foto_musica / Divulgação

Os humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato desembarcam em Caxias do Sul neste domingo (8) para mais uma sessão do show de comédia 4 Amigos. A apresentação será no Ginásio do Sesi, às 19h.

Os ingressos estão à venda pelo site do espetáculo, a partir de R$50 (+taxas).

Leia Mais Fundação Marcopolo realiza evento de Natal gratuito e aberto à comunidade nesta quinta-feira, em Caxias

Recentemente, os quatro protagonizaram o maior show da história do projeto e do stand up comedy nacional diante de 7 mil pessoas, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

4 Amigos é um fenômeno do humor nas plataformas digitais. Cada um dos quatro artistas leva seu estilo para o show, proporcionando uma mistura de talentos no palco. A promessa é uma noite com piadas sobre o cotidiano, relacionamentos, família e amizades.

Programe-se