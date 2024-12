Fundação Marcopolo realiza evento de Natal gratuito e aberto à comunidade nesta quinta-feira, em Caxias

Edu Defferrari / Divulgação

Renato Borghetti será a atração principal do evento, em show que terá participações especiais de Gilney Bertussi e Rafael De Boni

Nesta quinta-feira, a partir das 19h, a Sede Recreativa da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul, recebe uma programação especial de Natal gratuita e aberta ao público, tendo como atração principal a apresentação de Renato Borghetti. O show terá as participações especiais dos acordeonistas caxienses Gilney Bertussi e Rafael De Boni.

Antes do show especial, o público poderá acompanhar a apresentação de dança do CTG Marco da Tradição, além da apresentação da Badulaque Orquestra Popular, que é formada por alunos da Escola Marcopolo de Criatividade e tem um repertório composto por músicas do cancioneiro popular brasileiro.