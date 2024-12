A apresentação dos sambas-enredo das agremiações carnavalescas de Caxias do Sul para 2025 ocorre nesta segunda-feira (2), a partir das 19h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. Segundo a secretaria da Cultura, cada uma das sete escolas de samba do município realizará uma apresentação temática com uma prévia em áudio do seu samba-enredo.