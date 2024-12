Nando Reis abre turnê pelo Rio Grande do Sul com show em Caxias do Sul

Nando Reis apresenta nesta terça-feira em Caxias do Sul o show da turnê do novo álbum.

O cantor e compositor Nando Reis traz sua nova turnê Uma Estrela Misteriosa para Caxias do Sul , nesta terça-feira (3), às 20h, no UCS Teatro. Restam poucos ingressos à venda pelo site Minha Entrada , a partir de R$ 280 (+taxas).

Os músicos Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado) e Felipe Cambraia (baixo) , que colaboram com o Nando há mais de 20 anos, também farão parte do show, assim como o filho Sebastião Reis (violão) .

Nando fundamenta sua nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade . Por isso, o espetáculo terá intérprete de Libras em todas as apresentações e um funcionário qualificado para fiscalizar e receber as Pessoas Com Deficiência (PCDs) em todos os shows.

A superação diz respeito à luta do cantor contra o alcoolismo e as drogas. Uma Estrela Misteriosa é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio. Por fim, a preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas por Nando. Por isso, a turnê respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.