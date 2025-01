Não teremos um mundo melhor enquanto desejarmos o pior às pessoas

Bom Dia! O Ano Novo é maior do que um dia... Que bom viver esse sentimento de vida nova... Com a alegria de cada um de nós, não deixaremos a tristeza invadir os espaços de 2025... Sejamos promotores do bem, da dignidade e da paz durante os dias do Ano Novo... Feliz dia!

"Delicadeza é abençoar o outro sem ele saber." (@casa.rosa).

Desejar o melhor ao outro deveria ser normal na convivência humana. É bonito observar como as pessoas trocam felicitações e votos, por ocasião das festas de finais de ano. A melhor energia de uma pessoa vai ao encontro da energia da outra. É o amor que entra em circulação e promove o bem para todos. Fico pensando como seria a vida se, mesmo não conhecendo a pessoa, desejássemos o melhor para ela. Com certeza teríamos um mundo com mais bondade e mais serenidade, sem falar que o respeito estaria presente em todos os espaços e atitudes.

Parece uma utopia apostar num mundo de trocas positivas de energias, mas não é impossível. Se cada um de nós abençoar, mesmo em silêncio, a pessoa que encontrar no caminho teremos, sem dúvida, um mundo de mais amor. Passou o tempo de fazer constatações e achar que a humanidade não tem mais jeito. Concordo que temos muitas coisas para melhorar, mas já existem bons sinais de respeito e de torcida para que o outro alcance o que deseja e merece. Vou continuar desejando o melhor para todos, inclusive para as pessoas que não concordam com meu jeito de ser e de fazer. Não tenho motivos para desejar o pior para ninguém. Enquanto muitos sentem inveja, desejam o mal, ficam torcendo para que o pior aconteça, eu continuarei torcendo para que a pessoa mude seu coração e se encontre com o amor. Sei de pessoas que mandam fazer trabalhos para arruinar a vida de alguém. É lamentável tal atitude, pois não vai surtir efeito nenhum. Além do mais, é bem provável que o mal desejado ao outro volte para quem desejou.

Confesso que fico assustado quando vejo alguém querendo o fim da vida de uma outra pessoa. Não podemos sonhar com um mundo novo se carregamos ódio em nosso coração. Concordo que temos alguns desafetos, mas chegar ao ponto de querer o término da vida da outra pessoa, isso não é sentimento de um ser humano.