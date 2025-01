Alguns períodos do ano favorecem para uma retrospectiva, com a finalidade de confirmar o essencial. Quando olho para trás, me dou conta de que tudo aconteceu por um propósito. Se aconteceu, o ensinamento conquistou o seu espaço. O desenvolvimento natural nos torna melhores dia após dia. A evolução é um processo infindável e que não pode ser interrompida.

Mas nenhum crescimento acontece na solidão, enquanto nos relacionamos vamos nos desenvolvendo e nos aperfeiçoando. Sempre gostei da palavra “superação”, pois ela confirma que até o impossível pode ser conquistado. A convivência sempre abre espaços para confirmar as escolhas feitas e impulsionar para o passo seguinte. Só cheguei até aqui porque muitas pessoas não soltaram a minha mão.

Não é sobre quem te dá a mão, é sobre quem não solta.

@camposde.margaridas

Dar a mão é até comum, mas segurar firme e não soltar é uma bênção que todos gostariam de receber. Seguidamente fecho os olhos e sinto o calor afetivo de quem faz questão de segurar minha mão para me fortalecer e me sustentar. A cada dia que passa, evidencio uma grande verdade: nós existimos para exercitar a ajuda e a solidariedade. Não soltar a mão do outro é uma decisão fundamentada no amor ao próximo.

Todos sabemos que a vida é feita de altos e baixos, que nem sempre é fácil compreender as atitudes e a dureza das palavras. Porém, movidos pelo amor nos tornamos capazes de utilizar a paciência para aguardar a transformação humana. Segurar firme a mão do outro é apostar na vitória do amor e na superação dos obstáculos. Enquanto seguramos a mão de quem mais precisa, nossa vida também vai se transformando, pois nos tornamos mais fortes e profundamente humanos.