Homens não identificados escaparam da Justiça no caso de Gisèle Pelicot na França

Homens escondidos sob pseudônimos, como "Laurent du Vaucluse" ou "Luc Pizza", entraram em contato com o marido da vítima, Dominique Pelicot, através do site coco.fr.

Entre julho de 2011 e outubro de 2020, este homem, agora com 72 anos, drogou sua então esposa Gisèle com ansiolíticos, para adormecê-la e estuprá-la com estranhos contatados online.