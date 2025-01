88 milimetros Notícia

Porto Alegre registra em 24 horas mais de 60% da média de chuva para janeiro

Precipitação que iniciou na tarde de quarta-feira e se estendeu com novas pancadas ao longo da madrugada, provocou alagamentos, falta de luz e impacto no funcionamento do trensurb

02/01/2025 - 09h24min Atualizada em 02/01/2025 - 11h07min