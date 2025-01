Porto Alegre segue com vias bloqueadas e semáforos fora de operação após temporal

Rua Dona Sebastiana chegou a amanhecer com água acumulada da chuva que caiu no final da tarde de quarta-feira. Trânsito foi liberado antes das 8h.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrava 14 ocorrências abertas às 8h da manhã desta quinta-feira (2), sendo um bloqueio total por acúmulo de água, outro por queda de árvore, e 12 semáforos fora de operação em razão da forte tempestade que atingiu Porto Alegre nesta quarta-feira. O temporal ainda prejudica o bombeamento de água pluvial e água tratada. A circulação do trensurb, que chegou a ficar interrompida entre as estações Farrapos e Mercado, foi retomada às 9h35min no trecho (confira detalhes no final).