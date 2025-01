Dmae diz que falta de energia prejudica funcionamento de casas de bombas em Porto Alegre; trensurb também tem restrição

Parte da linha do trem amanheceu submersa nesta quinta após a chuva forte desta quarta-feira (1º)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) alerta para problemas no funcionamento de casas de bombas de Porto Alegre neste começo de quinta-feira (2). A causa seria a falha no fornecimento de energia elétrica . Já em relação ao Trensurb, o problema foi a água que cobriu parte da linha. Situação foi contornada e o serviço retomado às 9h35min .

Segundo o Dmae, estão prejudicadas as estações de drenagem urbana Ebap 2 (4º Distrito) e Ebap 17 (Centro Histórico) .

Mas também há problemas no fornecimento de água tratada , com a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Santa Tereza I – que atende os bairros Menino Deus e Santa Tereza.

De acordo com o Dmae, os serviços de drenagem e água tratada operam normalmente em regiões da cidade não afetadas pela falta de luz.

Sobre a falta de energia, até o começo desta manhã, mesmo após solicitações da reportagem de Zero Hora , a CEEE Equatorial seguia sem informar quantos clientes estão sem luz.

"A CEEE Equatorial informa que as chuvas e ventos fortes que atingiram Porto Alegre no final da tarde causaram desabastecimento de energia em alguns pontos da capital. As equipes estão trabalhando para que a energia retorne o mais rápido possível", diz a nota da empresa que foi divulgada na noite de quarta-feira.