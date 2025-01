Que possamos continuar escolhendo o cultivo da paz, da paciência

O final de um ano é o melhor convite à gratidão. Estar vivo é o suficiente para afirmar que o ano foi bom. É evidente que as perdas sempre se sobressaem quando paramos para fazer o balancete dos dias vivenciados. Muitas coisas não deram certo, mas o aprendizado foi simplesmente extraordinário. Ao meu ver, a solidariedade é a palavra que ilumina o ano de 2024. Onde a dor transbordou, o amor se apresentou e curou. As cicatrizes e os registros emocionais vão continuar conosco até a eternidade. Que bom que a grande maioria é sensível diante do sofrimento do outro. Enquanto o sofrimento continuar provocando amor ao próximo, estaremos próximos do aperfeiçoamento e da evolução. Afinal, a vida é feita do que escolhemos cultivar. Durante um ano inteiro foi possível fazer muitas escolhas, que renderam profundas alegrias. Por ser vida humana, outros acontecimentos não desejados também se apresentaram. Dependendo da maturidade, os piores momentos foram transformados em oportunidades de aprendizado. Particularmente, aprendi muito e sou grato porque sinto que me tornei uma pessoa melhor. Saber lidar com as críticas e com a intenção de alguns de denegrir a imagem é algo muito importante. Afinal, não somos o que os outros dizem, somos o que somos e com a possibilidade de melhorar cada vez mais. Cultivar a humildade é o melhor caminho para garantir a humanização. Quanto mais humildes, mais gente nos tornamos e mais felicidade comunicamos. Então, enquanto o ano vai chegando ao seu final, nossa expectativa se volta para o amanhã.