A educação foi uma das áreas mais atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul – não somente neste ano, mas com os eventos climáticos de 2023. Cerca de 15 escolas da rede estadual seguem atendendo em locais provisórios. Muitas delas ocuparam espaços alternativos, como igrejas ou centros comunitários, que não contam com estrutura adequada para alocar todos os alunos da instituição.