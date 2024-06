Das 2.337 escolas estaduais do Rio Grande do Sul, 144 delas sofreram danos severos ou foram destruídas pela enchente que atingiu regiões diversas do Estado em maio. Neste grupo das mais impactadas, há 120 instituições que tiveram os prédios danificados e precisam de reformas em redes elétricas e hidráulicas. São 49,3 mil estudantes nessas instituições.