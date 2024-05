Por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, 28% das escolas estaduais ainda não voltaram às aulas. A informação foi confirmada pela secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, em entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo (19). De acordo com ela, dos 750 mil alunos da rede estadual, 194 mil não devem retomar as atividades tão cedo, uma vez que 40 escolas precisam ser reconstruídas ou realocadas.