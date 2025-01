6 doenças comuns adquiridas por herança genética

1. Daltonismo

O daltonismo causa alterações na percepção de cores, principalmente de tons de azul, verde e vermelho. Ele é provocado pelo gene recessivo d, que está situado no cromossomo X.

2. Hemofilia

A hemofilia se trata de uma doença que provoca alterações na coagulação sanguínea, gerando frequentes hemorragias. Ela é determinada pelo gene recessivo h, situado no cromossomo X.

3. Anemia falciforme

A anemia falciforme é caracterizada como um distúrbio que faz com que os glóbulos vermelhos do sangue fiquem deformados. Nesse caso, o portador da anemia herdou de um dos pais o gene para hemoglobina A (normal) e, do outro, o gene para a hemoglobina S (característica da anemia falciforme).