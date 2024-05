A educação é uma das principais áreas afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul. Com bairros inteiros destruídos nas cidades que mais sofreram com as enchentes, diversas escolas ficaram debaixo d’água, e muitas ainda estão. Conforme o levantamento mais recente da Secretaria da Educação (Seduc), desta sexta-feira (10), pelo menos 976 escolas da rede estadual foram impactadas.