Uma celebração da amizade feminina: quatro pontos marcantes da nova temporada de "Doces Magnólias"

Maddie (Joanna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliot) e Helen (Heather Heatley) em "Doces Magnólias". Netflix / Divulgação

No início do mês, pudemos fazer um novo check-in na cidade de Serenity, na Carolina do Sul (EUA), com a chegada da quarta temporada de Doces Magnólias, disponível na Netflix. No novo ano, a trama segue acompanhando as amigas Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley).

Centrado na amizade feminina, o drama de cidade pequena é baseado no best-seller homônimo de Sherryl Woods. Os novos episódios buscam explorar mais a fundo os conflitos introduzidos na temporada anterior, unindo ainda mais as protagonistas — que tentam equilibrar os relacionamentos, suas famílias e carreiras.

A seguir, Donna destacou os quatro pontos mais marcantes do novo ano da produção. Confira!

Salto temporal

Dana Sue (Brooke Elliott) submete seu restaurante, agora chamado Sullivan & Friends, a mudanças. Netflix / Divulgação

Após um ano e meio de espera desde o lançamento da terceira temporada, os fãs de Doces Magnólias podem sentir que perderam algo ao iniciar os novos episódios e depararem-se com um inesperado salto temporal. Com a passagem de um ano, os novos capítulos iniciam com uma breve recapitulação dos acontecimentos que ocorreram fora das telas.

Maddie e Cal (Justin Bruening) agora estão noivos, e Maddie é uma autora de sucesso. Enquanto isso, Dana Sue passou o avental de seu restaurante Sullivan's (agora Sullivan & Friends) para Erik (Dion Johnstone) e Cal, enquanto opera a Fundação Comunitária Magnólia. Por fim, a produção mostra Helen em um feliz relacionamento com Alexander (Leland B. Martin), arquiteto responsável pela reforma do negócio de Dana Sue.

Espírito festivo

Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley) em cena do episódio de Natal. Netflix / Divulgação

Favoritos de muitos, os especiais de feriado garantem aos seriados aquele gostinho de proximidade com os personagens. No novo ano, diferentemente das temporadas anteriores, Doces Magnólias entrega à audiência a celebração completa, com episódios de Halloween, Dia de Ação de Graças e Natal.

Contudo, conforme noticiado pelo portal norte-americano Brigada News, Sheryl J. Anderson — showrunner da série —, antes mesmo do lançamento dos capítulos inéditos, alertou os fãs que nem tudo seria "alegre e brilhante". Em suas palavras, eles examinam as reviravoltas do romance, a complexidade das amizades e as surpresas que a vida nos reserva.

Somando-se à emoção sazonal, a produção lançou duas novas canções temáticas de Natal no Spotify, incluindo uma versão de O Come, All Ye Faithful, interpretada por Heather Headley, e a composição original de Dylan Rysstad, Margarita Christmas.

Casamento surpresa

Maddie (JoAnna Garcia Swisher) e Cal (Justin Bruening) casam-se no Halloween. Netflix / Divulgação

No segundo episódio, intitulado Sonhos Práticos, Maddie e Cal oficializam a união com um casamento no Halloween. Como citado anteriormente, o noivado ocorre ainda durante o "interlúdio" entre a terceira e quarta temporada da série.

Questionada pela revista Glamour, Sheryl J. Anderson revelou que a vontade dos roteiristas era de proporcionar aos personagens um casamento não convencional. Portanto, ao contrário do clássico véu e grinalda no altar da igreja, os escritores optaram por uma celebração surpresa durante a tradicional festa norte-americana.

Despedida impactante

Bonnie (Judith Ivey) conta a Maddie (JoAnna Garcia Swisher) que Bill está morto. Netflix / Divulgação

Também no segundo capitulo da nova temporada, ambos os espectadores e personagens descobrem que Bill Townsend (Chris Klein), ex-marido de Maddie, está morto. A notícia é dada pela mãe de Bill, Bonnie (Judith Ivey).

Após a morte de Bill, todos em Serenity começam a examinar a maneira como estão vivendo suas vidas e o que querem que sejam seus próprios legados. Ao portal Tudum, da Netflix, Sheryl explicou que esse tipo de reflexão era justamente o que os roteiristas gostariam de proporcionar com a produção.

Confira o trailer