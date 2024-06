O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta terça-feira (4), que manterá o cronograma escolar de 2024, com encerramento das atividades em 20 de dezembro. Conforme a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, o governo não trabalha com a possibilidade de compensar, durante o verão, as aulas perdidas pelos alunos durante as últimas semanas em escolas que ficaram ou que seguem paralisadas por conta da enchente.