"Não vai ser do mesmo jeito": RS recebeu R$ 150 milhões para recuperação de escolas atingidas pela enchente; 25% dos valores prometidos

Zero Hora publica neste mês uma série de reportagens que mostra como está a reestruturação do Estado em oito áreas essenciais. Nesta, o foco são as verbas voltadas ao ensino público e onde serão aplicadas

09/08/2024 - 05h00min Atualizada em 09/08/2024 - 11h06min