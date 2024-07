Completando quase três meses após a enchente atingir Porto Alegre, 650 alunos permanecem sem aulas em sete escolas municipais. O número corresponde a cerca de 1,4% dos estudantes da rede própria do município, conforme a Secretaria Municipal de Educação (Smed). A expectativa da pasta é que, com a volta do recesso no dia 5 de agosto, todas as instituições retomem as atividades.