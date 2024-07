Auditoria do TCE indica desigualdade entre Educação Infantil municipal e conveniada de Porto Alegre

Uma auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE) aponta para desigualdade persistente entre as escolas municipais e as conveniadas da rede de ensino da prefeitura de Porto Alegre que oferecem Educação Infantil. Obtido pela Zero Hora por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), o resultado dessa análise, realizada em 2022, sinaliza condições piores de formação e salário de docentes, merenda, proporção de alunos por professor e oferta de equipamentos pedagógicos nas instituições parceirizadas.