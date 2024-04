No Rio Grande do Sul, 322,5 mil crianças de 0 a três anos de idade não frequentam creches. Desse total, cerca de 118 mil delas estão desassistidas. É o caso de famílias que tentam matriculá-las, mas esbarram em várias dificuldades. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados pela organização não-governamental (ONG) Todos Pela Educação.