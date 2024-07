Avaliação técnica Notícia

Voluntários realizam mutirão de vistorias em escolas de Canoas atingidas pela enchente

Trabalhos são conduzidos gratuitamente por grupo de 150 engenheiros, por meio de parceria entre o Crea-RS e o Sindienergia-RS. No total, 41 das 83 instituições de ensino da rede municipal tiveram danos por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, sendo que muitas ainda estão fechadas

03/07/2024 - 09h53min Atualizada em 03/07/2024 - 14h04min