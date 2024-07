Novos voos entre Rio Grande do Sul e São Paulo começaram a operar neste domingo (30) na Base Aérea de Canoas, município vizinho da Capital. São viagens realizadas no período noturno. A ampliação integra as medidas emergenciais adotadas por decorrência da indisponibilidade do Aeroporto Salgado Filho, que passa por análises sobre prazo e forma de sua recuperação.