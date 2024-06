Recuperação Notícia

Escolas atingidas pela enchente receberão nova remessa de móveis em julho

Entrega será a segunda do governo do Estado focada em substituir o mobiliário danificado pela água. No total, R$ 57 milhões já foram destinados, após a inundação, para reestruturação das escolas estaduais

29/06/2024 - 16h05min