Escolas pré-fabricadas: conheça o modelo que pode ajudar a recuperar instituições destruídas no RS

A construção industrializada, que envolve estruturas pré-fabricadas, pode ajudar a recuperar o sistema de ensino público atingido pela enchente no Rio Grande do Sul – ao menos é com isso que contam os governos federal e estadual, que realizam estudos sobre o assunto. A expectativa é de que o modelo permita uma agilidade maior a obras escolares que, com frequência, passam por interrupções e adiamentos de conclusão anos a fio.