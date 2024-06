O governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (5), uma ferramenta digital que mostra a situação de todas as escolas da rede estadual, como muitas delas foram impactadas pela enchente no Rio Grande do Sul. O Mapa do Retorno permite à população consultar o status de funcionamento das instituições de ensino em cada município ou Coordenadoria Regional de Educação, ou ainda buscando pelo nome da escola.