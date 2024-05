Com uma grande fatia do território do Rio Grande do Sul submersa pela enchente, emergiu no noticiário um grupo de especialistas explicando à população gaúcha por que a água invadia casas, derrubava estruturas e solapava cidades. Boa parte desses cientistas está vinculada ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), órgão de excelência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no estudo do comportamento de águas urbanas e bacias hidrográficas.