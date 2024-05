Em uma nova projeção emitida nesta sexta-feira (24), hidrólogos da UFRGS estimam que o Guaíba baixe ainda mais lentamente do que apontavam as previsões anteriores. Em outras palavras, a cheia do Guaíba deve durar mais tempo, o que se deve, segundo os pesquisadores, ao expressivo volume de chuvas que caiu, nesta quinta-feira (23), nas regiões Central e Norte e que chegará, nos próximos dias, à região metropolitana de Porto Alegre.