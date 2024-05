Um efeito semelhante a uma onda, no qual o nível do Guaíba eleva-se 15 centímetros a cada quilômetro, é a constatação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), que explica a divergência de altura da lâmina d'água em diferentes pontos do Guaíba. A variação entre o atual ponto de medição, próximo à Usina do Gasômetro, e a posição anterior, no Cais Mauá, pode chegar a meio metro.