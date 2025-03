Trensurb enfrenta atrasos após falha em veículo de manutenção

Uma falha em um veículo de manutenção, que ficou parado nos trilhos na estação São Pedro, afetou as viagens do Trensurb na manhã desta terça-feira (11). O trem precisou operar em via única entre as estações Farrapos e Mercado, no sentido Interior-Capital.

Pouco antes das 9h, a Trensurb concluiu a operação de retirada do veículo e a situação foi normalizada. Foram quase quatro horas com os trens circulando em via única no trecho, em um percurso que levava 25 minutos para ser percorrido.

Os passageiros que vinham do Vale do Sinos precisavam fazer uma baldeação na estação Farrapos, onde o veículo operava em via única até a Mercado.

Além do atraso, a alteração também causou confusão entre os usuários que chegavam no ponto de baldeação e não sabiam bem para onde se dirigir. Posteriormente, foram colocados cartazes para orientar os passageiros sobre a direção que deveriam seguir.

O que disse a Trensurb

Devido a uma avaria em um veículo de manutenção ao sul da Estação Farrapos, a operação do metrô precisou sofrer alterações temporárias.

Os trens circulam normalmente entre as Estações Novo Hamburgo e Farrapos, com intervalos de 10 minutos. No trecho entre a Estação Farrapos e Mercado, os intervalos são de 25 minutos.

Os usuários que pretendem seguir viagem a partir da estação Farrapos devem realizar a troca de trem nesta estação.