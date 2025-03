Concurso TCE-SP: edital divulga 63 vagas para auditor com salário de quase R$ 18 mil

Inscrições acontecem entre 17 de março e 24 de abril. TCE-SP / Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) publicou o edital para o próximo concurso público do órgão, com provas marcadas para 15 de junho. O documento prevê o salário inicial de R$ 17.743,05 para 40 horas de trabalho semanais.

São 63 vagas para auditores, com quatro delas focadas na área administrativa, para atuação na capital paulista e em outras cidades no interior do Estado.

As inscrições começam às 10h da próxima segunda-feira (17) e seguem até as 23h59min de 24 de abril, no site da Fundação Vunesp, banca que aplicará o concurso. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 82 até 25 de abril.

Existe possibilidade de isenção total para doadores de sangue, além de redução de 50% para estudantes regularmente matriculados, desde que recebam renda mensal inferior a dois salários mínimos, ou estudantes desempregados. A solicitação para alterar o pagamento deve ser feita até 21 de março.

O que diz o edital

O TCE-SP está com 59 vagas abertas para auditor de controle externo e quatro para auditor na área de administração, totalizando 63. Do total, duas vagas são destinadas a pessoas com deficiência, e 12 a candidatos negros.

Os cargos estão distribuídos entre a capital, São Paulo, e as cidades de Araçatuba, Araras, Fernandópolis, Araraquara, Andradina, Itapeva, Ituverava e Adamantina. Todos exigem 40 horas semanais.

Para participar do concurso, é preciso ter ensino superior completo em Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil ou Gestão de Políticas Públicas.

Como será o concurso

As provas do TCE-SP serão aplicadas em 15 de junho, na capital paulista. Tanto para os cargos de auditor de controle externo, quanto para os da administração, o exame contará com 80 questões, divididas entre conhecimentos gerais (30) e específicos (50).

As perguntas gerais compreenderão as áreas de português, raciocínio lógico, informática, controle externo, direito constitucional. Já as específicas variam de economia e matemática financeira até administração pública, serviços de engenharia e auditoria governamental.

Serão aprovados os candidatos que acertarem pelo menos metade das questões de cada prova. Os resultados serão homologados e ficarão válidos por, pelo menos, dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais informações podem ser conferidas no site da Vunesp.

Confira o calendário completo