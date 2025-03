Daer recebe propostas para reforma da rodoviária de Porto Alegre até quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (12) o prazo para que as quatro empresas interessadas enviem as propostas para executar as obras necessárias na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o prazo de elaboração é de cinco dias úteis e passou a ser contado em 6 de março.