Acusado de espancar aposentado até a morte no bairro Bom Fim será julgado na próxima semana em Porto Alegre

No processo, a defesa do réu pediu um incidente de insanidade mental , que demonstrou que ele tinha condições de entender os crimes cometidos. A defesa também solicitou a desclassificação do crime , para lesão corporal seguida de morte.

Contraponto

"A defesa do acusado, composta pelos advogados Ariel Garcia Leite, Ariel Santos Cardoso e André de Oliveira Carús, ressalta que já obteve o afastamento de duas das três qualificadoras constantes na denúncia através de recurso manejado junto ao Tribunal de Justiça, o qual foi julgado ainda em setembro de 2024. Desse modo, a denúncia apresentada (de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) não prosperou em sua integralidade depois do filtro realizado pelo Poder Judiciário na primeira fase do procedimento do júri. Não desconhecendo a repercussão do caso, a defesa está preparada para o julgamento pelo Tribunal do Júri que ocorrerá na próxima terça-feira."