Ministério Público inaugura sala de acolhimento às vítimas de crimes em Passo Fundo

O Ministério Público (MP) inaugurou nesta terça-feira (1º) uma sala de acolhimento às vítimas de crimes em Passo Fundo, no norte gaúcho. Esta é a sétima Central de Atendimento às Vítimas e Familiares de Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Estado.

— A vítima não escolheu estar no cenário de um crime, e o que o MPRS quer com as centrais é convidá-la a vir aqui nos dias seguintes ao fato para ter a sua orientação, para entender o processo e, muitas vezes, para saber se aquele acusado ficou preso ou foi solto — disse a promotora de Justiça Alessandra Moura Bastian da Cunha, coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas (CAOCRIM) e do Núcleo de Promoção dos Direitos das Vítimas (NUVIT).